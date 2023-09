Für knapp 42.000 Erstklässler geht die Schule los

Mainz (dpa/lrs) - . Das Schuljahr 2023/24 startet in Rheinland-Pfalz mit mehr Schülerinnen und Schülern, einer größeren Zahl von Erstklässlern und zusätzlichen Lehrkräften. Insgesamt 539.700 Kinder und Jugendliche werden in den Klassenzimmern am Unterricht teilnehmen, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte.