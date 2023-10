Gebäudebrand mit mehreren Verletzten in Ludwigshafen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . In der Nacht auf Samstag sind bei einem Hausbrand in Ludwigshafen mehrere Menschen verletzt worden. Ein bewusstloser Mann wurde von der Feuerwehr während des Brandes aus seiner Wohnung gerettet, der medizinische Notfall stand aber nicht in direktem Zusammenhang mit dem Feuer, wie die Einsatzkräfte am Samstagmorgen mitteilten.