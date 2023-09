Gedenkfeier im ehemaligen KZ: Neues Seminargebäude eröffnet

Hinzert-Pölert (dpa/lrs) - . In der Gedenkstätte des früheren SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Kreis Trier-Saarburg ist am Samstag an die Opfer des Naziterrors erinnert worden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eröffnete zudem ein neues Seminargebäude. Dieses biete Raum dafür, die erfolgreiche Bildungsarbeit fortzuführen und auszubauen, sagte Dreyer bei der jährlichen Gedenkfeier. Es sei wichtig, sich neben dem ehrenden Gedenken an die Opfer auch für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft, Europa und der Welt einzusetzen.