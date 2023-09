Geschlechterrollen bei der Berufswahl Thema im Landtag

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische Landtag sieht parteiübergreifend mehrheitlich die Notwendigkeit, Geschlechterrollen bei der Berufswahl aufzubrechen. Auseinander gingen am Donnerstag in Mainz in einer teils emotionalen Diskussion die Meinungen darüber, wie das erreicht werden kann. Die oppositionelle CDU-Fraktion brachte einen Antrag ins Plenum ein und sprach sich für sogenannte „Girls' und Boys' Academies“ nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen aus.