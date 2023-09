GEW warnt vor zu hoher Arbeitsbelastung von Schulleitungen

Mainz (dpa/lrs) - . Die GEW warnt vor einer zu hohen Arbeitsbelastung der Schulleitungen in Rheinland-Pfalz. Das sei auch ein Grund für viele unbesetzte Stellen, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer, am Montag in Mainz. Betroffen seien vor allem kleinere Schulen im Land, bei denen es vielfach keine Konrektoren und auch zu wenig Personal in den Schulsekretariaten gebe.