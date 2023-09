GEW warnt zum Schuljahresbeginn vor Mangel an Lehrkräften

Mainz (dpa/lrs) - . Die GEW warnt vor einem Mangel an Lehrkräften in Rheinland-Pfalz. „Es ist schon zu Schuljahresbeginn erkennbar, dass es unmöglich sein wird, alle vorgesehenen Planstellen an den Schulen mit ausgebildeten Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften zu besetzen“, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer, am Freitag in Mainz. Gravierend sei die Lage sowohl an den allgemeinbildenden Schulen als auch den berufsbildenden Schulen im Land.