Gewalt in Schwimmbädern: So ist die Lage in Rheinland-Pfalz

Die Kriminalität in Freibädern nimmt bundesweit zu - auch in Rheinland-Pfalz?

Die Kriminalität in Freibädern nimmt bundesweit zu - auch in Rheinland-Pfalz?

In diesem Sommer haben Gewalttaten in Berliner Freibädern für Schlagzeilen gesorgt. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Vorfälle – doch man muss unterscheiden, sagen die Bademeister.