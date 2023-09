Glogger sieht Erhalt umstrittener Straßennamen als Chance

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - . Der Bürgerentscheid für den Erhalt von drei umstrittenen Straßennamen in Bad Dürkheim ist nach Einschätzung von Bürgermeister Christoph Glogger eine Chance für Erinnerungsarbeit. Mit den drei Namen werde nun in dem pfälzischen Ort „weiter an drei Persönlichkeiten erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus überzeugte Anhänger des Regimes waren“, sagte der SPD-Politiker einer Mitteilung zufolge. „Diese Wunde ist auch eine Chance: Sie mahnt uns, die Erinnerung wach zu halten und aus der Geschichte zu lernen.“