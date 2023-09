Große wirtschaftliche Probleme bei Pflegeeinrichtungen

Mainz (dpa/lrs) - . Große wirtschaftliche Probleme, Existenzgefährdungen und Lücken in der Versorgung: Eine landesweite Erhebung zur wirtschaftlichen Lage von Pflegeeinrichtungen hat nach Angaben der rheinland-pfälzischen Pflegegesellschaft alarmierende Ergebnisse geliefert. Gut 40 Prozent der ambulanten und teil- beziehungsweise stationären Pflegeeinrichtungen haben sich an der von Juli bis August 2023 durchgeführten Abfrage beteiligt, wie die Pflegegesellschaft am Montag mitteilte.