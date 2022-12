Grüne in Rheinland-Pfalz wollen Kompass neu justieren

Einzige Wahl ist die geplante Entsendung eines Vertreters der Grünen Jugend in den Erweiterten Landesvorstand - hier tritt der 19-jährige Mainzer Thomas Klisch als einziger Kandidat an. Ansonsten beschäftigt sich die Partei in der Halle 45 im Stadtteil Mombach aber vor allem mit dem „grünen Kompass“, wie es in der Überschrift des Leitantrags heißt. Dazu gibt es mindestens vier Änderungsanträge.