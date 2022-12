Grüne plädieren zum Warntag für mehr Zusammenarbeit

Dazu müssten neben Sirenen oder Lautsprecheransagen von Feuerwehr oder Polizei auch digitale Warnsysteme wie die Warn-Apps Nina und Katwarn sowie Cell Broadcast gehören, also die direkte Übermittlung von Textnachrichten über die Mobilfunknetze. „Hier sind sowohl Bund als auch Länder in der Pflicht“, erklären die Verfasserinnen und Verfasser. Vorgeschlagen wird unter anderem ein deutschlandweiter „Bevölkerungsschutztag“ von Bund und Ländern. Warninstrumente sollten so konzipiert werden, dass sie auch bei eingeschränktem Stromangebot oder bei einem vollständigen Stromausfall uneingeschränkt funktionstüchtig bleiben könnten.