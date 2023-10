Grüne verlieren in Luxemburg: Konservative am stärksten

In Luxemburg waren am Sonntag rund 284.000 Wahlberechtigte zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Das komplizierte Wahlsystem in Luxemburg erlaubt nicht nur die Wahl von Parteilisten, sondern auch die Stimmvergabe an einzelne Politiker unterschiedlicher Parteien. Daher dauert die Auszählung der Stimmen bis in den späten Abend. Das zweitkleinste Land der EU zählt rund 660.000 Einwohner.