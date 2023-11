Grünen-Parteitag berät über Wirtschaftspolitik

Saarburg (dpa/lrs) - . Mit den Herausforderungen des klimaneutralen Wirtschaftens befasst sich ein Parteitag der rheinland-pfälzischen Grünen am Samstag (10.30) in Saarburg. Die rund 200 stimmberechtigten Delegierten wollen unter anderem in einem Leitantrag Grundsätze einer grünen Wirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz beschließen.