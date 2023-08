Wie Katastrophenschutz besser gelingen kann

Sie haben sich auch die Reaktionen auf die Flut in NRW angesehen. Was lief dort anders als in Rheinland-Pfalz?

NRW ist nicht so dezentral organisiert wie Rheinland-Pfalz und verfügt über einen besser funktionierenden zentralen Katastrophenschutz. In Rheinland-Pfalz hat das Krisenmanagement über die ADD, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, nicht gut funktioniert. Koordinationsprobleme gibt es aber in beiden Ländern. Unser Vorschlag ist unter anderem: Ein Expertenteam zu schicken, das Erfahrung damit hat, große Schadenslagen zu bearbeiten. Dieses Team könnte lokal unterstützen und beraten.