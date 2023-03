Haase gegen Viering: Stichwahl um das OB-Amt in Mainz

Mainz (dpa/lrs) - . Der neue Oberbürgermeister von Mainz wird an diesem Sonntag in einer Stichwahl ermittelt. Favorit ist der parteilose Nino Haase. Sein Konkurrent ist Christian Viering von den Grünen. Zur Wahl sind erneut rund 162.000 Bürger der Landeshauptstadt aufgerufen. Die Wahlbeteiligung in der größten Stadt von Rheinland-Pfalz lag in der ersten Runde bei 49,2 Prozent. Sieger in der Stichwahl ist, wer mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommt.