Habeck: Die Hamas muss zerstört werden

Saarburg (dpa/lrs) - . Der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) „eine Kampfansage an die zivilisierte Welt“. „Dieser Angriff erfordert eine notwendige Konsequenz von Israel“, sagte Habeck am Samstag in einer Videobotschaft für die Landesdelegiertenversammlung der rheinland-pfälzischen Grünen in Saarburg. „Im Grunde muss die Hamas zerstört werden, weil sie den Prozess des Friedens im Nahen Osten zerstört.“