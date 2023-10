Hacker-Angriffe: „Überall könnte es ein Einfallstor geben“

Ziel der Hacker ist, Daten zu erhalten und damit die Opfer zu erpressen.

Richtig. Sie können einen Angriff im Darknet bestellen. Unter den Hackern gibt es Arbeitsteilung, die einen kundschaften etwas aus, die anderen nehmen dann den Angriff vor. Es ist eine richtige Industrie geworden – leider – mit Sitz wahrscheinlich eher in Ländern wie Belarus als in Frankreich. Die Landeskriminalämter und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfehlen, nicht zu zahlen. Man kann nie sicher sein, dass die Daten nicht wieder im Darknet auftauchen.