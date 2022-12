Haushalt gibt Geld für Gestaltung von sozialem Miteinander

„Das Land Rheinland-Pfalz lebt von Veränderungen und ist in der Veränderung immer wieder zu neuer Stärke gelangt“, sagte Schweitzer zur Transformation der Wirtschaft mit der Anpassung an Anforderungen aus der Klimakrise und der Digitalisierung. So sei es auch in den 1990er Jahren mit den Anforderungen der Konversion gewesen, nach der weitgehenden Auflösung von Einrichtungen der US-Streitkräfte vor allem in der Pfalz. Schweitzer zitierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit der Aussage, dass Rheinland-Pfalz „Gewinnerland der Transformation“ werden solle, und fügte hinzu: „Wir werden es schaffen.“