Haushaltsdebatte mit „Dinner for One“ und Elon Musk

„Die Zukunft unseres Landes entscheidet sich an der Bildung unserer Kinder“, sagte Baldauf am Dienstag im Landtag in Mainz. In Kitas gebe es zu wenig Personal, Fachkräfte seien am Limit, es gebe „Kinder, denen nicht aus vollen Windeln und beim Mittagessen geholfen wird“. Baldauf forderte die Landesregierung auf, 15 Millionen Euro in Programme für die Sprachförderung in Kitas zu investieren, um in Zukunft wegfallende Bundeszuschüsse auszugleichen.