Heidbreder warnt vor Gewöhnung an Klimawandelfolgen

Die Zahl der heißen Tage - mit mehr als 30 Grad - liegt seit 2019 über dem langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre von 10 Tagen pro Jahr, stellt Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) in einer Antwort auf eine Anfrage ihrer Parteikollegin Heidbreder fest. Einzige Ausnahme war 2021. „Besonders Trier und Umland stachen mit 37 heißen Tagen im Jahr 2022 heraus.“ Für das laufende Jahr hat der Deutsche Wetterdienst noch nicht alle Daten erhoben. Mit 17 heißen Tagen (bis 7. September) gab es in diesem Jahr aber in Worms fast doppelt so viele heiße Tage wie in Trier (9 Tage), stellt Eder fest.