Heime und Kliniken: 180 Betretungsverbote wegen Impfpflicht

Mainz (dpa/lrs) - . Wegen Verstöße gegen die einrichtungsbezogene Coronavirus-Impfpflicht sind in Rheinland-Pfalz rund 180 Betretungsverbote verhängt worden. Zudem laufen derzeit noch rund 1950 Bußgeldverfahren, wie das Gesundheits- und das Sozialministerium am Freitag in Mainz mitteilten. Dabei gehe es meist um Bußgelder um rund 500 Euro.