Hoch: Kapazitäten bei Medizin-Studienplätzen ausgeschöpft

Die Zahl der Medizin-Studienplätze lasse sich nicht ohne weiteres weiter aufstocken, sagte Hoch. „Die Studienplatzkapazität hängt an der Größe und der Bettenkapazität einer Hochschule, vor allem im klinischen Bereich“, erläuterte der Minister. „Deswegen haben wir jetzt den Medizincampus in Trier aufgelegt, um das Angebot in Mainz zu ergänzen.“ Auf dem Medizincampus in Trier sollen mit der letzten Ausbaustufe (neuntes und zehntes Semester) 40 Studienplätze an den Start gehen. „Die Studierenden, die sich für Trier entschieden haben, fanden das Angebot dort offensichtlich ziemlich gut“, sagte Hoch.