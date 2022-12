Hoch macht sich für Long Covid-Anlaufstellen stark

Mainz (dpa/lrs) - . Gesundheitsminister Clemens Hoch setzt sich für Long Covid-Anlaufstellen in Rheinland-Pfalz ein. „Ich würde mir wünschen, dass es im nächsten Jahr in jeder Großstadt eine solche Anlaufstelle gibt“, sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Weil wir auch andere Infektionskrankheiten haben, die Langzeitfolgen auslösen können. Das ist ja nicht nur Corona.“ Besonders nicht richtig kurierte grippale Infekte nannte Hoch als Beispiel. „Wir haben ja ganz viele Erkrankungen, von denen wir heute wissen, dass auch das Immunsystem beteiligt ist.“ Multiple Sklerose und Alzheimer führte er als Beispiele an.