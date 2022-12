Hochschulen kehren zum Energiesparen zur Online-Lehre zurück

In Trier stellen sowohl die Universität als auch die Hochschule den Unterricht vom 19. Dezember bis 6. Januar auf digitale Lehre um. Die Universitätsbibliothek bleibe in diesen beiden Wochen aber geöffnet, erklärte die Universität Trier. An der Hochschule Trier soll außerdem auch über Fasching zwischen dem 16. und 21. Februar die digitale Lehre den Präsenzbetrieb ersetzen.