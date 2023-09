Hubig verteidigt Pläne für Inklusion in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - . Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat die Pläne von Rheinland-Pfalz für ein stärkeres gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung verteidigt. „Inklusion ist ein Menschenrecht“, sagte die Ministerin am Donnerstag im Landtag in Mainz. Diese Möglichkeit müsse den Kindern in der Schule auch geben werden. Dabei sei es egal, in welcher Schulformen das erfolge.