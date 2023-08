In Rheinland-Pfalz starten die ersten Post-Covid-Ambulanzen

Die Ambulanzen werden in bestehende Arztpraxen integriert. Sie sollen für die Patienten künftig eine Lotsenfunktion im komplizierten Netz aus Fachärzten übernehmen. Erster Ansprechpartner soll weiterhin der Hausarzt bleiben, „allerdings ist es auch möglich, sich direkt an die Ambulanz zu wenden“, so Stich. Laut dem Ministerialdirektor habe es in der Vergangenheit wiederholt Fälle gegeben, in denen der Erstkontakt zwischen Betroffenen und dem Hausarzt nicht positiv verlaufen war – und die Patienten sich nicht verstanden fühlten. Auch weil das Krankheitsbild rund um Post-Covid-Symptome wissenschaftlich noch nicht umfassend erforscht sei. Stich: „Als Post-Covid-Syndrom werden Beschwerden bezeichnet, die auch noch mehrere Wochen nach einer Corona-Infektion vorhanden und auf keine andere Ursache zurückzuführen sind.“ Erst durch ein medizinisches Ausschlussverfahren über verschiedene Fachärzte sei es derzeit möglich, ein Post-Covid-Leiden zu diagnostizieren. Und hierfür sind meist mehrere Facharzttermine vonnöten.