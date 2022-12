Industriefläche im Ahr-Flutgebiet: Wohnviertel geplant

Innenminister Michael Ebling (SPD) sprach von einem weiteren wichtigen Schritt, „damit in Ahrbrück schon bald Häuser und Wohnungen für Menschen entstehen können, die nach der Flut nicht mehr am bisherigen Ort bauen können oder wollen“. Der Abriss der alten Werkshallen auf dem Gelände im Kreis Ahrweiler könne voraussichtlich Anfang 2023 ausgeschrieben werden. Ebling erlärte: „Bauflächen sind im Ahrtal ein knappes Gut.“ Umso wichtiger seien Projekte wie dieses, bei denen bereits versiegelte Flächen klima- und umweltfreundlich in neuen Wohn- und Gewerberaum umgewandelt würden.