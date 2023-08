Innenminister: 2024 mehr als 10.000 Polizeikräfte im Land

Büchenbeuren (dpa/lrs) - . Innenminister Michael Ebling (SPD) hat einen Ausbau des Personals bei der Polizei in Rheinland-Pfalz angekündigt. „Wir bewegen uns auf die 10.000er-Marke bei den Polizeibeamtinnen und -beamten zu und wollen sie nächstes Jahr erreichen“, erklärte der Innenminister am Dienstag beim Praxistag an der Hochschule der Polizei in Büchenbeuren. Ende vergangenen Jahres lag die Personalstärke bei 9685 Polizeikräften im Land.