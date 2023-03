Kampagne gegen Hass im Internet #ScrollNichtWeg gestartet

Mainz (dpa/lrs) - . Rund jeder vierte Internetnutzer in Deutschland war schon einmal von Hassrede im Netz betroffen - bei jüngeren Menschen (14 bis 27 Jahre) sogar mehr als jeder Dritte. Mit einer Kampagne #ScrollNichtWeg will das rheinland-pfälzische Familien- und Jugendministerium Betroffene unterstützen, digitale Zivilcourage stärken und aufklären, wie Ministerin Katharina Binz am Montag in Mainz zum Start sagte. Die Kosten für die auf zwei Jahre angelegte Kampagne bezifferte die Grünen-Politikerin auf rund 700.000 Euro.