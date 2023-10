Kampagne soll mehr Frauen für Kommunalpolitik begeistern

Mainz (dpa/lrs) - . Mit einer Kampagne sollen rund acht Monate vor den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz mehr Frauen für ein Engagement in der Kommunalpolitik begeistert werden. Aktuell liege der Frauenanteil in Kommunalparlamenten bei 23,8 Prozent, sagte Familien- und Frauenministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in Mainz. Bei ehrenamtlichen Ortsbürgermeistern beträgt der Anteil nach Angaben des Gemeinde- und Städtebundes sogar nur rund 13 Prozent, bei hauptamtlichen Bürgermeistern seit Jahren um die zehn Prozent.