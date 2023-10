Kampf gegen Verbreitung rechtsextremer Musik: Durchsuchungen

Der festgenommene 34-Jährige soll der mutmaßliche Rädelsführer sein. Weiteren elf Beschuldigten im Alter von 36 bis 59 Jahren werden unterschiedliche Tatbeiträge vorgeworfen. So sollen die Personen etwa für Grafikdesign, Tontechnik, Mediendruck, Koordination von Schallplattenpressungen bis hin zum Verkauf an Zwischenhändler und Endkunden verantwortlich sein. „Die Musik auf den Tonträgern enthält menschenverachtende, antisemitische sowie volksverhetzende Texte, die geeignet sind, rechtsextremistisches Gedankengut zu schüren, zu verfestigen und Gewaltaktionen zu provozieren“, hieß es in der Mitteilung.