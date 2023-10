Kardinal-Wetter-Platz wird nicht umbenannt

„Gedenken ist nicht nur Erinnern an Vergangenes, sondern wirkt in Gegenwart und Zukunft hinein“, erklärte Dekan und Pfarrer der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Axel Brecht. „Wir wollen bestehende Orte nicht auslöschen, sondern einen Kulturwandel anstoßen: Hinsehen statt wegsehen, Prävention ausbauen und für das Thema Gewalt- und Machtmissbrauch in allen Bereichen sensibilisieren.“ Deshalb habe es die Entscheidung gegeben, den Platz nicht umzubenennen, sondern mit Hilfe der Hinweistafel ein differenziertes Wahrnehmen zu ermöglichen.