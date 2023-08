Kinderschutzbund fordert kostenfreie Bildung

Mainz (dpa/lrs) - . Der Kinderschutzbund fordert zum Start des neuen Schuljahrs eine deutlich stärkere finanzielle Unterstützung für ärmere Familien in Rheinland-Pfalz. „Bildung muss komplett kostenfrei sein, damit auch Kinder aus Familien mit geringem Einkommen eine Chance haben“, erklärte der Landesvorsitzende Klaus Peter Lohest am Dienstag in Mainz.