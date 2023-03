Kirche hat Missbrauch begünstigt: Harte Kritik an Lehmann

Der vom Bistum beauftragte Regensburger Anwalt Weber hatte bereits im Oktober 2020 einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Schon damals war klar geworden, dass es mehr Beschuldigte und Betroffene sexueller Gewalt gegeben hat als zunächst vermutet - seinerzeit war von 273 Beschuldigten und 422 Betroffenen die Rede gewesen. Damals hatte Bischof Peter Kohlgraf, der seit 2017 im Amt ist, von einem „Blick in den Abgrund“ gesprochen. Zu dem am Freitag vorgestellten Abschlussbericht wollte er sich am Nachmittag in einem ersten Statement äußern. Für den 8. März ist dann eine weitere Pressekonferenz des Bistums geplant.