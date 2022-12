Klimaneutralität ist nach überwundener Energiekrise näher

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist zuversichtlich, dass die Energiekrise überwunden wird und das Ziel der Klimaneutralität danach „ein gutes Stück näher ist“. „Ich bin guten Mutes für das neue Jahr, weil ich weiß, dass wir Großes leisten können. Lassen Sie uns dabei bewahren, was uns ausmacht: Unsere Verbundenheit miteinander!“, sagte die SPD-Politikerin in ihrer am Freitag verbreiteten Neujahrsansprache. Diese wird am Silvesterabend im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.