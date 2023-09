Klimaschutzbewegung will Fleischkongress in Mainz verhindern

Am 21. und 22. November soll der Fleischkongress zum dritten Mal in Mainz stattfinden. Die Gegner des Branchentreffs argumentieren, dass es auch in diesem Jahr weder „die desaströsen Auswirkungen der Tierindustrie auf Umwelt und Klima“ noch „die katastrophalen Zustände in den Schlachtfabriken“ auf die Agenda des Treffens geschafft hätten. Stattdessen würden sich die Themen abermals nur „um Verkaufsstrategien und Gewinnmaximierung“ drehen. Laut dem Kolibri Kollektiv habe deshalb ein breites Feld aus lokalen und regionalen Gruppen beschlossen, den Kongress zu verhindern. Darunter auch Umweltschutzorganisationen wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Greenpeace sowie Klimaschutzbewegungen wie die Students for Future. Mit ihrer Petition wollen Protestler die Stadt Mainz auffordern, der Fleischindustrie keine Räumlichkeiten für den Kongress zur Verfügung zu stellen. Sobald ausreichend Unterschriften zusammengekommen sind, soll die Petition dem Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) übergeben werden.