Knotenpunkt für Wasserstoff: Rheinland-Pfalz und Saarland

Als klimaneutraler Energieträger werde grüner Wasserstoff im großen Stil vor allem für die energieintensive Industrie benötigt. „Und zwar für die Direkt-Reduktion in der Stahlindustrie im Saarland oder als Quelle für Hochtemperaturwärme, wie bei der Glasindustrie in Mainz“. Man gehe derzeit davon aus, dass man ungefähr die Hälfte des Wasserstoffs, den man in Deutschland brauche, importieren müsse.