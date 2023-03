Kohlgraf: Große Verfehlungen und Versäumnisse unter Lehmann

Mainz (dpa/lrs) - . Die am Freitag vorgestellte Missbrauchsstudie für das Bistum Mainz hat für den Mainzer Bischof Peter Kohlgraf große Verfehlungen und Versäumnisse auch in der Zeit seines Vorgängers Kardinal Karl Lehmann aufgezeigt. „Die Taten und Vergehen, die mit der Studie an die Öffentlichkeit kommen, gehören genauso wie das Wegsehen und die Unfähigkeit, Betroffenen Gehör und Glauben zu schenken, zur Geschichte des Bistums Mainz“, hieß es in einem Statement Kohlgrafs.