Kommentar zu Roger Lewentz: Zeit gewonnen

Viele in der SPD glauben, dass sie nicht auf Roger Lewentz verzichten können. Dabei musste er vor gut einem Jahr zurücktreten. Der Politiker musste seinen Posten als Innenminister räumen, weil sein Haus zu viele Fehler bei der Aufklärung und Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal mit 136 Toten gemacht hat. Das hat Lewentz geschadet, auch in seinem Amt als SPD-Landesvorsitzender. Er steht nicht mehr so gut da, wie vor der Flut. Diese Wiederwahl zeigt: Für die SPD ist der beste Mann einer, an dem ein großer Schaden anhaftet.