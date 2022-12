Kommission berichtet über Missbrauch von Bischof Stein

Missbrauchsbetroffene fordern wegen Vertuschungsvorwürfen gegen Stein seit längerem die Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes in Trier. Der Stadtrat will vor einer Entscheidung aber das Ergebnis der Kommission abwarten. Der Platz am Dom heißt seit 2012 Bischof-Stein-Platz. Zudem geht es darum, ob Stein (1904-1993) posthum die Ehrenbürgerwürde der Stadt Trier entzogen werden soll.