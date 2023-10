Kommunalappell mit fünf Forderungen an die Ampel-Regierung

Die CDU-Fraktionen und die kommunalen Vertreter, die an dem Treffen in der vergangenen Woche teilgenommen hatten, forderten außerdem eine Neuaufstellung des kommunalen Finanzausgleiches. Es müsse ein klares, eindeutiges und transparentes System geben. Diese sollte sich an den tatsächlichen Bedarfen orientieren, finanziell anwachsen und an die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz angepasst sein.