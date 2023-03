Kommunen bekommen „Premiumberatung“ im Klimapakt

Die Beratungskapazitäten sind allerdings begrenzt und werden nach dem Windhundprinzip vergeben - wer also zuerst kommt, erhält den Zuschlag. In diesem Jahr könnten zunächst 50 Kommunen beraten werden, 2024 noch einmal so viele. Das seien zusammen etwa die Hälfte der beitrittsberechtigten Städte und Gemeinden.