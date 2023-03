Kommunen im Klimapakt: Beratung beginnt im ersten Halbjahr

Mainz (dpa/lrs) - . Zehn Tage nach dem Startschuss für den Kommunalen Klimapakt (KKP) sind bereits 45 Kreise, kreisfreie Städte und Verbandsgemeinden beigetreten. „Damit sind 83 Prozent aller kreisfreien Städte sowie knapp die Hälfte aller verbandsfreien Gemeinden dabei und gehen das Thema Klimaschutz gemeinsam an“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder am Freitag in Mainz. „Die umfassende Beratung der Kommunen zu Klimaschutz und Energiewende wird im ersten Halbjahr 2023 beginnen“, sagte der Geschäftsführer der Energieagentur, Tobias Büttner, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.