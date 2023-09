Kommunen in Rheinland-Pfalz haben Probleme mit den Finanzen

Mainz. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz hat zuletzt für Schlagzeilen gesorgt: In Ludwigshafen ist die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck aus der SPD ausgetreten, in Freisbach (Kreis Germersheim) der komplette Gemeinderat und der Bürgermeister zurückgetreten. In beiden Fällen haben die Lokalpolitiker ihren Entschluss unter anderem mit Verweis auf die Finanzen der Kommunen begründet. Nun zeigt auch der Finanzreport 2022 der Bertelsmann-Stiftung: Die Lage ist nicht rosig.