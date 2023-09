Kommunen in Rheinland-Pfalz im Ländervergleich finanzschwach

Gütersloh/Mainz (dpa/lrs) - . Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind nach einer Studie finanziell schlecht für Zukunftsthemen wie die Energiewende und für mehr Nachhaltigkeit gerüstet. Die Städte, Kreise und Gemeinden im Land erwirtschafteten zwar in der Summe insgesamt einen Überschuss von fast einer Milliarde Euro im vergangenen Jahr, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Diese Werte seien aber fast ausschließlich auf den Erfolg und die hohen Gewerbesteuern des Corona-Impfstoffherstellers Biontech zurückzuführen.