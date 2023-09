Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt: Neue Verordnung

Mainz (dpa/lrs) - . Künftig werden mehr Kommunen in Rheinland-Pfalz größere Handlungsspielräume bei der Baulandplanung wegen eines angespannten Wohnungsmarktes eingeräumt. Das Kabinett beschloss eine entsprechende Neufassung einer Landesverordnung, wie das Finanzministerium in Mainz am Dienstag mitteilte.