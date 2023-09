Krankenhäuser: Schnelleres Geld zur Stabilisierung

„Das verschafft den Einrichtungen eine Verschnaufpause“, sagte der SPD-Politiker. Es führe aber kein Weg an einer „auskömmlichen Krankenhausfinanzierung durch den Bund vorbei“. Der Großteil der 275 Millionen Euro sind rund 150 Millionen Euro aus den Pflegebudgets, erläuterte das Ministerium. Dazu kommen die Energiehilfen des Bundes in Höhe von rund 85 Millionen Euro sowie Mittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds in Höhe von 40 Millionen.