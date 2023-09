Kundgebung in Mainz zum bundesweiten Bildungsprotesttag

Mainz (dpa/lrs) - . Zum bundesweiten Bildungsprotesttag „Bildungswende Jetzt!“ ist an diesem Samstag (16.30 Uhr) eine Kundgebung in der Mainzer Innenstadt geplant. Zu den Rednern werden neben GEW-Landeschef Klaus-Peter Hammer auch Vertreter für die Interessen der Schülerinnen und Schüler sowie der Kitas in Rheinland-Pfalz zählen. Eine zentrale Forderung des Bündnisses ist nach Angaben der Gewerkschaft die Schaffung eines Sondervermögens Bildung in der Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro sowie eine dauerhaft ausreichende Finanzierung von zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).