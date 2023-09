Länderübergreifende Zusammenarbeit bei Bildungsplattformen

Mannheim/Mainz (dpa) - . Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben sich auf eine Zusammenarbeit bei digitalen Bildungsplattformen für den Schulunterricht geeinigt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und ihre baden-württembergische Amtskollegin Theresa Schopper (Grüne) unterzeichneten am Donnerstag in Mannheim eine entsprechende Vereinbarung, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte.