Land feiert bei Festakt zum 75. seine eigene Identität

Was in den 90er Jahren die Konversion gewesen sei, sei heute die Transformation mit den Anpassungen an die Klimakrise und Digitalisierung. Dreyer betonte: „Rheinland-Pfalz ist stark und wir wollen auch weiterhin Industrieland sein.“ So sei das Bundesland auch finanziell so stark wie noch nie. Bei aller Einigkeit von CDU- und SPD-Landesregierungen im Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie sei allerdings mit der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre noch eine wesentliche Reform überfällig.